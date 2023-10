The Sphere: U2 et Las Vegas perdent la boule

Une salle de concerts hors du commun a ouvert ses portes à Las Vegas. Baptisé The Sphere, ce bâtiment énergivore en forme de boule a coûté plus de 2 milliards d’euros.

Tous les superlatifs sont envisageables pour parler de The Sphere . Cette salle de concert en forme sphérique a été inaugurée vendredi soir par le groupe U2, qui avait répété pendant tout l’été à Nice, aux studios de la Victorine, pour préparer cette grande première. Il faut s’imaginer un immense globe, recouvert d’écrans géants à l’extérieur et à l’intérieur, et visible à des kilomètres à la ronde.

Plus d’un million de LED tapissent la structure tandis que 160 000 hauts parleurs sont répartis derrière les écrans. Les architectes et les ingénieurs ont choisi des écrans “acoustiquement transparents” , c’est-à-dire qu’ils laissent passer le son. Pour les mensurations totales de la bête, il faut compter 100 mètres de haut et 157 mètres de large. Les écrans extérieurs mesurent plus de 53 000 m2, soit plus de sept terrains de foot. À l’intérieur, ils occupent une superficie de 15 000 m².

Un spectacle immersif

Les artistes qui se produisent sur la scène de The Sphere peuvent donc voyager léger. En effet, pas besoin de venir à Las Vegas avec des poids-lourds chargés de décors. Les écrans XXL font tout le travail pour proposer un spectacle immersif jamais vu jusque-là. De plus, 10 000 des 18 600 sièges de la salle sont équipés de systèmes de vibrations ; un peu comme dans les salles de cinéma Imax.

Tant de technologies, évidemment, ça se répercute sur le prix d’entrée. Ainsi, pour assister au concert de U2, les spectateurs ont déboursé près de 380 euros minimum. Visiblement, cette tarification ne dissuade pas le public. En effet, les billets de cette résidence irlandaise, prévue jusqu’en décembre, partent comme des petits pains.

Une pub monumentale

Toutefois, les gérants de The Sphere comptent trouver d’autres sources de revenus. Pour rentabiliser le coût de la construction, de plus de 2 milliards d’euros, le promoteur James Dolan connait bien la recette. Déjà PDG du Madison Square Garden, l’homme d’affaires new-yorkais compte louer les gigantesques écrans extérieurs de la salle pour de l’affichage publicitaire nouvelle génération. The Sphere propose ainsi aux annonceurs de « créer un spectacle » visible depuis le Vegas Strip, des centaines de chambres d’hôtel, le monorail et même…depuis le ciel !

Les revenus tirés de la pub aideront aussi, sans doute, à payer les factures d’électricité. À elle seule, la nouvelle salle de concerts de Las Vegas consomme plus de 95 000 MWH par an. C’est autant que 20 000 ménages français, soit à peu près l’équivalent de la ville de Grasse. Comme quoi le mot « sobriété » est encore loin d’avoir conquis le monde, et encore moins les entertainers de Sin City.