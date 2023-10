Cinéroman célèbre les adaptations d’œuvres littéraires à l’écran

Pour sa cinquième édition, le Festival de Nice Cinéroman (2-7 octobre) voit les choses en grand avec pas moins de 45 projections.

Au programme : 8 films en compétition et 15 films en avant-première (au cinéma Pathé Gare du Sud), une sélection de 7 films cultes (à la cinémathèque) ainsi que des masterclass, des rencontres, des débats et des lectures avec des éditeurs, des écrivains, des producteurs, des réalisateurs et des acteurs (au Centre d’Arts et de Culture l’Artistique).

C’est Yvan Attal qui a ouvert le festival ce lundi 2 octobre avec « Un coup de dés (avec Guillaume Canet et Marie Josée Croze), sa dernière réalisation, présentée en avant-première mondiale. Et c’est l’acteur, réalisateur et romancier Alex Lutz qui préside le jury. 7 prix seront attribués lors de la cérémonie de clôture, samedi 7 octobre 2022 à 19h.

Retrouvez l’interview de Daniel Benoin, le président du Festival Cinéroman en podcast.