De nouvelles brigades de gendarmerie dans le Var et les Alpes-Maritimes

Emmanuel Macron a dévoilé la carte des nouvelles brigades de gendarmerie. Plusieurs communes du Var et des Alpes-Maritimes accueilleront des casernes ou brigades mobiles. Parmi les villes sélectionnées: Cagnes-sur-Mer, Toourrette-Levens et La Gaude.

« Mettre plus de bleu dans la rue« … C’était une de ses promesses de campagne en 2022. Le Président français a donc annoncé hier le déploiement de 238 brigades supplémentaires de gendarmerie. Les premières entreront en service dès le mois de novembre et le calendrier s’étend jusqu’en 2027. Ces créations viendront compenser, en partie, la suppression de plus de 500 brigades entre 2007 et 2016, sous les mandats de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Emmanuel Macron vante ainsi « un réinvestissement historique » pour répondre, selon lui, « à l’attente très forte d’une proximité » de la polie et de la gendarmerie.

Pour renforcer la sécurité de chaque Français, nous allons doubler la présence sur le terrain de nos policiers et de nos gendarmes. Pour la gendarmerie, ce sont 3 500 postes supplémentaires et 238 nouvelles brigades, partout en France : pic.twitter.com/CqUpBAHS19 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 2, 2023

La délinquance en zone rurale

La plupart des nouvelles brigades (145 sur 238) seront « mobiles » ou « volantes » . En effet, ce seront des camions de gendarmerie chargés de mailler les zones rurales et périurbaines. Objectif affiché: “rassurer, dissuader et accompagner” . Selon les chiffres du Ministère de l’intérieur, près du quart des violences sexuelles, des violences intrafamiliales et des cambriolages ont lieu dans ces territoires où vit un tiers de la population métropolitaine.

De nouvelles casernes

Ainsi, dans le Var, la Préfecture a retenu les communes de Cuers et de Cotignac. En concertation avec les élus locaux, chacune accueillera une nouvelle casernes de gendarmerie. Dans les Alpes-Maritimes, Tourrette-Levens et La Gaude auront droit au même dispositif. Enfin une brigade volante de six gendarmes sera basée à Cagnes-sur-Mer pour patrouiller dans les communes voisines.