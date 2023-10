Ces azuréennes rêvent de faire le Rallye Aïcha des Gazelles

Nadège et Laurence sont pré-inscrites au prochain Rallye Aïcha des Gazelles. Mais pour réaliser leur rêve, ces azuréennes ont besoin de sponsors !

Nadège Heinrich et Laurence Boattini ont respectivement 48 et 58 ans. L’une habite à Saint-Tropez, l’autre à La Colle-sur-Loup. Elles se sont rencontrées à l’occasion d’un séminaire et ont un point commun : elles ont soif d’aventures ! Leur rêve ? Participer au prochain Rallye Aïcha des Gazelles, du 12 au 27 février 2024.

Il faut dire que ce rallye-raid d’orientation 100% féminin est une aventure humaine extraordinaire. Chaque année, il rassemble près de 400 femmes de 18 à 71 ans de tous horizons et de toutes nationalités dans le désert marocain. Aux commandes d’un 4×4, d’un camion, d’un quad, d’un SSV, d’un crossover ou d’un véhicule électrique ou hybride, les concurrentes ont pour seuls outils de navigation : une boussole, une règle, une carte et des coordonnées géographiques.

Mais pour réaliser leur rêve, Laurence et Nadège (association Women NL), bénévoles sur le Grand Prix de Monaco et le Rallye Monte-Carlo, ont besoin d’argent et donc de sponsors. Elles lancent un appel sur notre antenne.