Festival du livre de Mouans-Sartoux : un bouillon de culture !

Des milliers de livres, des films, des spectacles, des concerts et des rencontres avec 300 invités : Mouans-Sartoux met la culture dans tous ses états avec son festival du livre.

Le Festival du livre de Mouans-Sartoux (du 6 au 8 octobre) promet trois jours de fête pour toute la famille autour des mots, des idées et des images. Le thème de cette 36e édition « Dessine-moi la paix » nous questionnera sur les femmes d’Iran et d’Afghanistan qui luttent contre l’obscurantisme, sur la guerre en Ukraine, sur l’Arménie et sur les jeunes qui se battent pour leur avenir face aux innombrables défis de notre temps. Parmi les 300 personnalités et auteurs présents cette année, citons Thomas Fersen, Cyril Dion, Hubert Vedrine, Gilles Kepel, Hyppolite Girardot, Christine Ockrent, Marc Jolivet, Edwy Plenel, Boris Cyrulnik ou encore Anne Goscinny. Tous ces invités participeront à des projections, des débats, des lectures ou des entretiens. Le programme complet est à découvrir sur le site du festival.

En attendant, retrouvez l’interview de Marie-Louise Gourdon, créatrice et commissaire du Festival du livre de Mouans-Sartoux, en podcast.