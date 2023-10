Les âges clefs de notre vie en astrologie

Le point astrologie avec Olya Mel. Aujourd’hui elle zoome sur les étapes charnières de notre existence. Elle vous propose de découvrir les âges clefs qui ponctuent notre vie.

Tou est une histoire de cycle

Et oui, en astrologie, comme dans la vie, tout est cyclique. En effet, toutes les planètes du système solaire ont un parcours autour du Soleil qu’elles réalisent en un temps défini. Lorsqu’une planète revient dans le signe dans lequel elle était au moment de votre naissance, on appelle cela, le retour. Ce sera un des moments clés dans votre vie. Pour les planètes dont le cycle est très lent, on remarque aussi le moment de l’Opposition. C’est quand la planète a parcouru la moitié de son cycle depuis votre naissance et se trouve dans le signe opposé.

Les âges clefs

Le premier point significatif a lieu à l’âge de 12 ans. C’est le point de retour de Jupiter, le moment où notre conscience s’élargit. La personne arrive à recevoir et traiter des informations plus importantes et plus complexes. Puis les points suivants de ce cycle, tous les 12 ans, à 24, 36, 48 ans et ainsi de suite sont généralement marqués par le changement de l’idéologie ou une nouvelle étape de développement spirituel.

Ensuite, nous allons remarquer l’Opposition de Saturne, à l’âge de 14 ans, puis c’est le retour de cette planète, vers 29 ans.

Saturne symbolise la discipline, la responsabilité. C’est le moment où on est censé devenir adulte. D’ailleurs, en astrologie, c’est justement à partir de 14 ans qu’on considère une personne comme un adulte lorsqu’on analyse sa carte natale.

Le retour complet de Saturne, autour des 29- 30 ans, est souvent marqué par des événements importants dans la vie.

Entre ces deux points de Saturne, nous vivons le premier retour des nœuds lunaires à l’âge de 18 ans et demi. Une étape clef pendant laquelle on traverse des changements marquants.

Les points de crise à observer

Le prochain point de l’opposition des nœuds lunaires survient à l’âge de 27 ans. On considère qu’à ce point de son existence une personne doit pouvoir déchiffrer la mission de sa vie et commencer déjà à s’y diriger. On peut aider une personne à trouver sa mission et les sens de sa vie à l’aide de sa carte natale grâce à l’astrologie karmique.

Ensuite, tous les neuf ans il y a un point de retour sur ce sujet. Ces points de « crises » à 36, 45, 54, 63 ans et ainsi de suite poussent généralement la personne à agir et à entreprendre des changements vers son accomplissement.

Survient ensuite l’âge du Soleil à 33 ans. A ce stade, soit, nous prenons un nouvel élan, et la vie se remplit de projets et de nouveautés. Soit, nous commençons à perdre en énergie et parlons déjà de vieillissement.

Enfin, nous ressentons souvent le cycle d’Uranus. C’est la fameuse crise de la quarantaine aux alentours de 42 ans.