Une exposition de photos anciennes redonne vie au « Monaco d’autrefois »

Cette exposition, c’est le projet de Jean-Pierre Debernardi. C’est aussi celui de Jean, son grand-père. Reporter-photographe professionnel du début du 20ème siècle, ce dernier avait légué à ses descendants des centaines de plaques photographiques en verre qui ne demandaient qu’à être exploitées.

C’est désormais chose faite : ces plaques ont été scannées, restaurées puis colorisées après trois années d’un « travail titanesque » auquel l’artiste lui-même ne s’attendait pas. Pour aller au bout de son projet, Jean-Pierre Debernardi a dû acquérir les compétences et le matériel nécessaires, ainsi que des moyens techniques de haut niveau dont des modules d’intelligence artificielle.

Aujourd’hui, le photographe monégasque nous propose de redécouvrir ce « Monaco d’autrefois » à travers une sélection de photos anciennes prises par son aïeul et dont la colorisation permet une meilleure projection dans le passé. Pour chacune, le cliché d’origine en noir et blanc est toutefois présenté afin de mieux apprécier l’ampleur du travail réalisé.

« J’ai vraiment touché la corde sensible des visiteurs avec la nostalgie d’une belle et douce époque et cette atmosphère familiale qui apparaît »