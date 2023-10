Espace: une première amende pour pollution orbitale

Aux Etats-Unis, le régulateur des télécommunications impose 150 000 Dollars d’amende à Dish. Cet opérateur de télévision satellitaire a abandonné un satellite en fin de vie sur une orbite jugée dangereuse pour la sécurité des activités spatiales.

On parle souvent de la pollution engendrée par les milliers de satellites en orbite autour de la Terre. Pourtant, jusque-là personne n’avait jamais été tenu responsable de cet amoncellement d’encombrants au-dessus de nos têtes. C’est donc une première. La Commission fédérale des communications (FCC) inflige une amende de 150 000 Dollars à la société Dish. Cet opérateur américain de télévision par satellite n’a pas correctement “désorbité” l’un de ses appareils en fin de vie.

En effet, selon un accord passé avec le régulateur américain des télécommunications, Dish aurait dû remonter l’orbite de son satellite hors d’usage à 300 km au-dessus de sa trajectoire opérationnelle. Seulement voilà: l’entreprise a préféré faire les choses à moitié.

Pas assez de carburant

Il faut savoir que les satellites artificiels embarquent une petite quantité de carburant pour pouvoir stabiliser ou modifier leur orbite. Or, il n’y avait plus assez de jus dans les réserves de la machine pour parcourir 300 kilomètres. Par conséquent, Dish a arrêté le moteur du satellite à une altitude d’environ 120 kilomètres au-dessus de sa trajectoire initiale.

Faute de sanction antérieure, l’entreprise pensait s’en tirer sans problème. Toutefois, la FCC a décidé d’affirmer son autorité et de sévir en raison du danger que représentent les débris orbitaux. Avec la multiplication exponentielle des satellites, cette question va devenir de plus en plus sensible. Aujourd’hui il y aurait environ un demi million de débris de la taille d’une bille autour de la Terre. Il faut y ajouter 100 millions de débris qui mesurent 1 millimètre. En raison des risques de collision à grande vitesse, ces petits déchets sont capables de faire de gros dégâts.