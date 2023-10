Du pain sur la planche pour la rentrée sociale

Rupture conventionnelle, travail de nuit, congés paternité, SMIC, point retraite et statut de chef de foyer… Le Conseiller-ministre des affaires sociales a balayé plusieurs dossiers chauds de la rentrée sociale.

Ce sera l’un des dossiers prioritaires cette année dans le domaine de l’emploi: donner la possibilité de se séparer à l’amiable. Car pour l’instant, à Monaco, quand un salarié souhaite quitter son job, il n’a d’autre choix que de démissionner. En effet, dans le droit du travail monégasque, la rupture conventionnelle n’existe pas. Cette lacune constitue un désavantage majeur pour les travailleurs de la Principauté. À l’inverse, en France, depuis 2008, tout employé en CDI a la possibilité de réclamer une rupture conventionnelle. Cette disposition lui donne accès au chômage et à des indemnités. S’il a le droit de refuser, l’employeur peut aussi y trouver son avantage et accepter de négocier. En effet, la rupture conventionnelle permet de désamorcer des situations conflictuelles et d’éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses.

Un calendrier accéléré

Depuis quelques années, les institutions monégasques se déclarent donc favorables à une telle évolution. Ainsi, le 31 juillet dernier, Thomas Brezzo, Président de la Commission législation du Conseil National, dépose une proposition de loi en ce sens. Le texte évoque: un « dispositif qui permet aux deux parties de s’entendre sur les modalités dans lesquelles ils entendent mettre fin amiablement au contrat qui les lie, en déterminant d’un commun accord et par une convention, les conditions de la rupture. » Pour aller plus vite, comme ce fut le cas pour la dépénalisation de l’IVG, la commission invite le gouvernement princier à déposer un projet de loi qui reprendrait les travaux des élus.

Aujourd’hui, le processus semble en bonne voie. En conférence de presse hier, le Conseiller-Ministre des affaires sociales et de la santé a affirmé que des concertations étaient en cours. Reste à se mettre d’accord sur plusieurs points important, en particulier le montant des indemnités. En revanche, le gouvernement exclut de supprimer l’article 6 qui permet de licencier sans motif.

Encadrer le travail de nuit

Parmi les autres réformes attendues cette année: l’encadrement du travail de nuit. Selon Christophe Robino, le texte se trouve désormais sur la table du Conseil National. L’objectif est de compenser la pénibilité liée aux horaires de nuit. En ce qui concerne le congé paternité, il sera porté de 12 à 21 jours minimum. 28 jours en cas de « conditions particulières. » Le gouvernement prépare en outre la création du congés maternité pour les travailleuses indépendantes.

Dans le domaine de la famille toujours, pour en finir avec les inégalités de genre dans l’accès aux allocations de charge de famille, le gouvernement souhaite supprimer le statut de chef de foyer. Réservée aux hommes, cette notion patriarcale sera remplacée par d’autres conditions d’accès au droit. À l’avenir, le lieu de résidence du couple devrait être pris en compte, en complément du lieu de cotisation. Pour l’instant toutefois, les discussions en sont encore au stade technique entre la France et Monaco.

Pas de revalorisation du SMIC

Autre sujet à l’agenda social: la manifestation du 28 septembre et la pétition lancée par l’USM pour formuler plusieurs revendications. Parmi elles: la revalorisation du SMIC à 2 250 euros bruts par mois et par conséquent l’augmentation de tous les salaires. S’il se dit à l’écoute des syndicats, Christophe Robino estime que cette revendication n’est pas réaliste pour les finances publiques.

Parmi les autres revendications de l’USM, Christophe Robino en soulève une qui selon lui n’avait pas lieu d’être. Il s’agit de la demande de revalorisation du point retraite à 5,06%. Le Conseiller-ministre explique que cette hausse était déjà prévue par le gouvernement princier et les caisses sociales.