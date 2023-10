Les jeunes monégasques invités à débattre et défendre leurs idées

Le Conseil National des Jeunes recherche des candidats pour sa promotion 2023/2024. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 13 octobre.

Le Conseil National des Jeunes est ouvert à tous les Monégasques scolarisés en troisième, seconde ou première. Les candidats ont jusqu’au vendredi 13 octobre pour se manifester.

Les Conseillers juniors siègent de novembre à mai. Ils se réunissent avec une équipe de l’Assemblée à plusieurs reprises. Ils élaborent ensemble des projets de résolution, des idées de proposition de loi ou des suggestions concrètes d’action.

Pour tout savoir de cet appel à candidatures et de ses modalités, écoutez l’interview de Mathilde Le Clerc, conseillère nationale et présidente de la commission de l’éducation, de la jeunesse et des sports en podcast.