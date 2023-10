Comment stimuler les hormones du bien-être ?

Ce mardi, Charlotte Jacquet, naturopathe, vous propose de stimuler naturellement vos hormones du bien-être !

Quelles sont les hormones du bien-être ?

Nos émotions et notre bien-être sont étroitement liés aux hormones que notre corps produit. Parmi les quatre principales hormones du bonheur on peut citer : l’ocytocine, la dopamine, les endorphines et la sérotonine.

L’ocytocine est souvent appelée l’hormone de l’amour et du lien social. La dopamine est celle du bonheur, du plaisir et du système de récompense. Les endorphines génèrent la sensation de bien-être et d’euphorie. Enfin, la sérotonine régule notre humeur.

Astuces naturelles pour les stimuler

Il existe plusieurs moyens naturels pour stimuler ces hormones du bien-être. Par exemple la musique, capable de déclencher la libération d’endorphines et donc une sensation de bien-être. Le lien social est aussi très facilitant. En effet, les interactions sociales stimulent la production d’ocytocine, renforçant les liens affectifs. Bailler, soupirer et rire font aussi partie des gestes simples pour booster nos hormones du bien-être.

A propos de la méditation et de la relaxation : ces techniques augmentent la production de sérotonine, améliorant ainsi votre humeur. Pour booster l’ocytocine rien de mieux que le toucher et les câlins.

Enfin, sur le plan nutritionnel n’hésitez pas à consommer des glucides, via les céréales complètes. Sans oublier les aliments riches en tryptophane.