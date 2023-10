Trees on the way : le projet d’une vie

Comme chaque lundi, Florent Favier anime le rendez-vous « My Positive Impact » dédié à l’écologie. Aujourd’hui, il met en lumière un solutionneur. Il s’agit de Benjamin Parent passionné d’écologie, d’entrepreneuriat et de mobilité.

Trees on the way : un défi à trois dimensions

Le projet de Benjamin Parent est né d’une question : qu’est ce que le développement durable ? Face aux constats et aux enjeux à relever, il a choisi de se lancer dans l’entrepreneuriat pour apporter un maximum de réponses à tous les citoyens.

Trees on the way est donc à la fois : un défi sportif. Benjamin s’est élancé pour un tour du monde à vélo sans assistance électrique. Il parcourra, à terme, 50 000 kilomètres à travers 44 pays.

Trees on the way est aussi une façon d’explorer d’autres solutions. Sur sa route, Benjamin Parent doit rencontrer une vingtaine d’entrepreneurs à impact. Ce qui amène au troisième volet de ce défi : une aventure humaine, pour découvrir d’autres visions.

Florent Favier a pu échanger avec lui pour qu’il détaille son incroyable aventure au service de la planète et d’un avenir plus responsable.