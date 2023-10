Les éléments et les croix dans votre carte natale

En astrologie, les signes sont divisés en deux catégories. D’une part les quatre éléments à savoir : la terre, l’eau, l’air et le feu. Ainsi que les trois croix: cardinale, fixe et mutable beaucoup moins connues. Olya Mel vous détaille toutes les subtilités que cela implique.

Les quatre éléments dans la carte natale

Ils ont pour objectif de définir les caractéristiques assez génériques des signes. Par exemple : les signes de terre, Taureau, Vierge et et Capricorne se caractérisent par le calme et la raison. A souligner aussi leur capacité de travailler ardemment pour atteindre un objectif long terme. Concernant les signes d’eau, Cancer, Scorpion et Poissons, ce sont des personnes très émotives. Elles sont adaptatives et jouissent d’une mémoire incroyable. Les signes d’eau reflètent l’ambiance générale du lieu ou du groupe où ils se trouvent.

Cap sur les signes d’air Gémeaux, Balance et Verseau. Ce sont les meilleurs communicants ! En effet, c’est grâce à eux que les informations circulent et qu’on arrive à interagir les uns avec les autres. Enfin les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire regorgent d’énergie de vie. Ils impulsent les changements et fourmillent d’idées.

Ainsi, grâce aux éléments, on peut comprendre de quelle manière agit chaque signe.

Les croix : quel est leur rôle ?

Pour pouvoir analyser plus finement chacun des signes astrologiques, zoom sur les croix. Cet élément répond à la question « Pourquoi ? », c’est vraiment la motivation qui se cache derrière chaque signe.

Ainsi, la croix cardinale présente chez les Bélier, Balance, Cancer et Capricorne indique leur appétence pour le progrès. Ils cherchent à atteindre de nouveaux sommets et aiment se développer constamment.

La croix fixe avec le Taureau, Lion, Scorpion et Verseau symbolise plutôt la stabilité. Ce sont des signes qui apprécient les fondements solides et la sécurité.

Enfin, les représentants de la croix mutable comme le Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons aiment les changements et la nouveauté. Ils essayent constamment les nouvelles voies et expériences.