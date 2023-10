Beaulieu: les associations s’unissent pour nettoyer le littoral

Le mercredi 4 octobre dernier, plusieurs associations ont participé à une opération de nettoyage du littoral et des fonds marins à Beaulieu-sur-Mer. Une opération lancée à l’initiative de la plage privée Baia Bella. Une trentaine de bénévoles ont ainsi retroussé leurs manches. Reportage de Nathalie Michet.

Des tas de mégots et de morceaux de plastique, des filets de pêche, des bouteilles en verre, de la ferraille, un extincteur et même un pneu de tracteur ! C’est fou tout ce qu’on peut trouver sur la plage et au fond de l’eau. Si ce n’était pas grave, on pourrait presque dresser cet inventaire éclectique avec le sourire. Malheureusement, la pollution des mers et des océans fait plutôt pleurer. En effet, elle détruit les écosystèmes marins et disperse des matières toxiques dangereuses. Au bout de la chaîne, ce fléau menace notre propre santé.

Déterminées à agir, de nombreuses associations locales organisent régulièrement à des opérations de nettoyage sur la Côte d’Azur. C’est le cas ce mercredi d’octobre, sur la plage de la Petite Afrique, à Beaulieu-sur-Mer. À l’invitation de la plage privée Baia Bella, labellisée Clef Verte, une trentaine de bénévoles ont dégagé plusieurs heures, en pleine semaine, pour participer à l’événement. Ceux qui gravitent dans le milieu associatif et écologique connaissent bien ces acteurs. Ils s’appellent Bleu Gorgone, Paddle Cleaner, Bluenery Academy, SOS Grand Bleu ou encore Anao.

Des mégots et des mégots

Chacun à sa manière, ces citoyens engagés se retroussent les manches. Certains plongent en apnée ou en bouteille pour extirper les gros déchets coincés dans les fonds marins. D’autres transportent « la pêche du jour » sur leur paddle, jusqu’à la plage. Là, d’autres encore marchent de long en large pour ramasser les innombrables mégots abandonnés dans le sable. « Les cigarettes c’est vraiment le fléau, il y en a partout » , constate Agathe Vannini, co-gérante de Baia Bella. Pour cette deuxième action collective en l’espace de quelques mois, elle se réjouit toutefois d’un petit progrès: « il y en a moins que la dernière fois ! »

Sous un étrange soleil d’automne aux accents estivaux, d’autres bonnes âmes démêlent des filets de pêche pour ôter une à une des dizaines de billes de plomb. Pas question de les mettre dans une benne à ordure: il faut les envoyer vers une filière de recyclage spécialisée. La minutie, la patience et la détermination à l’état pur.

Une trouvaille XXL

Ce n’est pas tout. Quand il faut des bras pour s’occuper de l’énorme pneu de tracteur, tout le monde s’y met. « Ce sont des plongeurs apnéistes qui l’avaient repéré en juin dernier. Ils nous ont demandé de préparer de l’équipement pour le sortir cet automne (…) On se rend compte à quel point c’est facile de jeter mais c’est très difficile de récupérer » , résume Thomas Pomero, Président de l’association Bleu Gorgone. En effet, les plongeurs mettent plusieurs heures à remplir cette lourde mission, à l’aide de cordages et autres parachutes de levage.

Sans oublier le coup de main des autres bénévoles au moment de tirer la bête synthétique jusqu’au rivage. « Ce pneu de tracteur c’est la méga trouvaille du jour mais heureusement qu’on était nombreux ! » , souligne Aurélia Giordanengo, secrétaire-générale de Paddle Cleaner. « Ça demande une chaîne solide, dans l’eau, en paddle et sur terre, ajoute-t-elle. Ce qui est bien c’est qu’avec toutes les associations, on est complémentaire. » La troupe de bonne volonté prendra ensuite la pause autour de sa « pièce maîtresse » , aux côtés des élus de la Mairie de Beaulieu venus saluer et soutenir l’opération.