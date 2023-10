Les Gourmand’Eze : un festival d’art et de gastronomie à Eze

Le festival Les Gourmand’Eze est retour à Eze, ce week-end. Une bonne nouvelle pour les amoureux de gastronomie et les chefs du dimanche.

Festif et convivial, le festival Les Gourmand’Eze réunit les professionnels de la gastronomie, dont quelques-uns des plus grands chefs de cuisine et chefs pâtissier du monde, autour d’animations gourmandes.

Partager la passion de la cuisine avec le grand public.

Pendant deux jours, Eze-village se transforme en un théâtre du goût à ciel ouvert. Les visiteurs ont la possibilité d’assister à des performances culinaires et de participer à des ateliers en petits groupes ainsi qu’à des battles entre chefs, le tout agrémenté de dégustations !

Les Gourmand’Eze sont aussi la fusion de l’art et de la gastronomie. Une douzaine d’artistes réaliseront des performances et initieront le public à l’art de la craie au sol.

Découvrez tout le programme du festival en cliquant ici !

Et retrouvez l’interview d’Elizabeth Moraglio, présidente du festival, en podcast.