A Cannes, le Bal des Fous électrise la terrasse du Palais

Chaque été, la folie douce du « Bal des Fous » s’empare de la terrasse du Palais des Festivals de Cannes. Un événement organisé en partenariat avec Radio Monaco.

A Cannes, le Bal des Fous déchaîne les foules. Devenu un must des événements festifs de l’été sur la Côte d’Azur, l’événement réunit, à chacun de ses rendez-vous, des milliers de fêtards. L’engouement est tel qu’il vaut mieux venir tôt pour s’éviter des heures de queue en plein soleil (la fête commence à 16 heures).

Le concept est simple : se déguiser, prendre du plaisir avec du bon son et se déhancher sur des mix DJ. il séduit plus que jamais pour le plus grand plaisir de « Mozart », son créateur.

La sixième date du Bal des Fous 2024, le dimanche 11 août, n’a pas dérogé à la règle. Cette fois, le bal était « Peace And Love ». Les costumes évoquaient l’âge d’or des seventies, le flower-power, les hippies et autres baba-cool.

Les deux derniers rendez-vous de cet été 2024 sont prévus les dimanche 25 et samedi 31 août. Radio Monaco en diffusera la bande son.

