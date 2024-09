A Saint-Jean-Cap-Ferrat, des voitures de prestige qui font rêver

AD

Les samedi 14 et dimanche 15 septembre, Saint-Jean-Cap-Ferrat se transforme en un musée éphémère à ciel ouvert dédié à l’automobile.

Pour sa dixième édition, « Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige » étend son espace d’exposition au quai Lindbergh et rend hommage à la beauté et au génie de l’ingénierie allemande.

Cet événement met à l’honneur des véhicules exceptionnels et emblématiques de toutes les époques. Chaque voiture raconte une histoire et se fait témoin de l’Histoire et du génie automobile.

Il se décline en deux axes : un musée éphémère et la parade des voitures du concours d’élégance. Le jury est présidé par un certain Thierry Boutsen, l’ancien pilote belge de Formule 1 et résident monégasque.

Dans le cadre du 120e anniversaire de la commune, « Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige » est organisée sous le haut patronage de S.A.S. Le Prince Albert II.

A cette occasion, le Souverain prête une voiture d’exception. En effet, vous pourrez découvrir la Deutsch Bonnet que son père, le Prince Rainier a conduite lors de sa participation incognito au Tour de France Automobile de 1953.

Pour Jean-François Dieterich, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, les voitures anciennes constituent un patrimoine qu’il faut absolument mettre en valeur.

Pour faciliter l’accès à l’événement, des navettes gratuites assureront des rotations régulières entre les parkings et le port.

