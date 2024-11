Actualité, projets et confidences du chef Mauro Colagreco

AD

Avant de s’envoler pour la COP16 biodiversité en Bolivie, le chef engagé Mauro Colagreco a accordé à Radio Monaco un entretien exceptionnel.

C’est à Menton qu’il a semé les graines de son succès mais sa notoriété est mondiale, à présent. Mauro Colagreco est, sans conteste, l’un des plus grands noms de la gastronomie. Installé depuis 2006 dans la cité des citrons, le chef argentin a fait du « Mirazur » un trois étoiles, élu meilleur restaurant du monde en 2019 (The World’s 50 Best Restaurants).

De Londres à Tokyo en passant par Buenos Aires ou Singapour, ce citoyen du monde est aujourd’hui à la tête d’une trentaine d’établissements. Il y développe ses principes d’une cuisine instinctive, généreuse et respectueuse de l’environnement.

Adepte des circuits courts, promoteur d’une gastronomie circulaire et respectueuse de la nature, Mauro Colagreco est un chef engagé. Les différentes certifications reçues par son vaisseau amiral mentonnais en témoignent. Un engagement remarqué par l’UNESCO qui, dès 2022, lui propose de devenir ambassadeur de bonne volonté en faveur de la biodiversité.

Dans ce podcast, Mauro Colagreco relate son parcours, explique sa conception du métier, revient sur ses combats et évoque l’actualité de ses différents établissements. A écouter sans modération.

