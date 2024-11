Avec la SERD, dites stop au gaspillage alimentaire !

AD

AD

Pour la 6e fois, Monaco participe à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. Le thème de cette année est le gaspillage alimentaire.

Avoir un mode de consommation plus durable en évitant le gaspillage et en limitant la production de déchets, c’est possible. La Semaine Européenne de Réduction des Déchets est là pour nous le rappeler. Nous pouvons tous devenir éco-responsables !

Pour la sixième édition de la SERD à Monaco, la Direction de l’Environnement, la Direction de l’Aménagement Urbain, la Mairie de Monaco et la Société Monégasque d’Assainissement organisent « un village de la SERD ». Il aura lieu le mercredi 20 et le jeudi 21 novembre, de 9h à 18h, sur la Promenade Honoré II et dans les locaux de la Casa d’I Soci.

Il comportera une quinzaine de stands et proposera de nombreuses animations en lien avec la réduction des déchets, le gaspillage alimentaire, l’économie circulaire, la réparation, le recyclage et la sensibilisation à la protection de l’environnement.

Un élan collectif

Au delà de cette nouveauté, on recense, en Principauté, 83 porteurs d’actions, plus de 90 actions et 4 500 participants. La mobilisation est globale : public, privé, associations (gouvernement, mairie, SMA, SBM, Musée océanographique, etc.). Par exemple, la Direction de l’Environnement organise à nouveau une collecte de sous-vêtements et une autre de lunettes. Il faut déposer vos dons dans les collecteurs installés à l’extérieur du Centre Commercial de Fontvieille.

L’association « Coiffeurs Justes », elle, lance une collecte auprès des coiffeurs de la Principauté. Ces derniers doivent conserver tous les cheveux qu’ils auront coupés. Cette incroyable ressource naturelle et inépuisable peut être valorisée en solutions dépolluantes.

L’intégralité du programme de la SERD 2024 est disponible sur l’application mobile « Your Monaco ».

play_arrow Semaine Européenne de Développement Durable Valérie Davenet, Directeur de l'Environnement

L'équipe