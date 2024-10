Basket : Monaco surclasse Milan pour la première en Euroligue

AD

Premier match d’Euroligue et première victoire : l’AS Monaco Basket a montré un beau visage face à l’Olimpia Milan (93-80).

Devant leur public de la salle Gaston Médecin, les joueurs du Rocher n’ont pas tremblé. C’est tout le contraire. Pendant les vingt première minutes, les Milanais, étouffés par un pressing impitoyable et plombés par une maladresse déconcertante aux tirs, n’ont pas vu le jour.

Si les Italiens ont été un peu plus dangereux en deuxième mi-temps, les hommes de Sasa Obradovic ont parfaitement su gérer l’avance acquise à la pause (47-26) pour s’imposer très logiquement. De quoi rassurer les supporters après une préparation estivale compliquée et deux premiers matchs en Betclic Elite qui avaient pu soulever doutes et interrogations.

play_arrow "Un tout autre visage" Matthew Strazel

Le retour de la star américaine Mike James a constitué la bonne surprise du début de match. Opéré du dos cet été et en fin de convalescence, « Magic Mike » (9 points et 5 passes) a donné le ton et mis ses coéquipiers en confiance.

play_arrow Son hommage à Mike James Matthew Strazel

Les Monégasques devront confirmer mercredi prochain, toujours à domicile, face au Maccabi Tel-Aviv.



