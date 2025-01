AD

Christian Mawissa s’est prêté au jeu des dédicaces à l’occasion d’une nouvelle étape de l’AS Monaco Kids Tour à Roquebrune-Cap-Martin.

L’AS Monaco FC a fait des heureux parmi les jeunes footballeurs de Roquebrune-Cap-Martin. Pour la 8e étape de sa 3e saison, le Kids Tour de l’ASM a fait escale hier au Stade Decazes où évoluent les joueurs de l’ASRCM, le club local.

Les 200 enfants présents, Lenny, Mickaël et tous les autres, ont passé de très bons moments en jouant notamment à la cible géante qu’il faut toucher en plein cœur avec un ballon de foot.

play_arrow Christian Mawissa, star de l’AS Monaco Kids Tour à Roquebrune Jean-Christophe Sanchez

Christian Mawissa était l’invité vedette de cette étape roquebrunoise. Arrivé du Toulouse FC en début de saison, le jeune défenseur de l’ASM s’est prêté avec grand plaisir à une séance photos et dédicaces. L’occasion de se remémorer quelques souvenirs d’enfance.

Blessé lors du match à Reims, Christian Mawissa est actuellement en convalescence. En phase de reprise, il espère être sur pied le plus rapidement possible afin d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Une formation monégasque dans laquelle il se sent bien.

Prochaines étapes de l’AS Monaco Kids Tour : le 15 janvier à Camporosso en Italie puis le 22 à Carnoules dans le Var avant une tournée des stations Val d’Allos, Valberg et Isola 2000 du 10 au 13 février.

