Décollage immédiat pour la fête de l’aviation à Cannes-Mandelieu

L’aéroport Cannes-Mandelieu sera les 28 et 29 septembre 2024 l’aéro-village le plus animé de la Fête de l’aviation.

Voler est l’un des plus vieux rêves de l’Humanité. Vous avez peut-être vous-même rêvé, un jour, d’être pilote de ligne, steward ou hôtesse de l’air. La fête de l’aviation va sans doute raviver des souvenirs et des envies. Objectif de cette manifestation ? Mieux faire connaître tout ce qui touche aux activités de l’air et de l’espace.

Cet événement se déroule les 28 et 29 septembre dans 30 aéro-villages de France. L’aéroport Cannes-Mandelieu a fédéré 30 partenaires pour proposer au public un grand nombre d’animations. La fête de l’aviation se veut festive, ludique et familiale. Mais l’innovation sera également au coeur de l’événement.

Ainsi, le « Pipistrel Velis Electro », à bord duquel le Prince Albert II de Monaco a réalisé le premier vol 100% électrique d’un chef d’Etat, sera présenté. Lilium fera la démonstration des avantages de son « Lilium Jet », premier avion à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) entièrement électrique et à faible niveau de bruit. Ces drôles d’appareil sont représentatifs de ce que pourrait être l’aviation de demain. De quoi mettre des étoiles dans les yeux des petits comme des grands.

Aymeric Staub, porte-parole des aéroports de la Côte d'Azur

