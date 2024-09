Détecter et aider son enfant en cas de phobie scolaire

AD

Alors que les élèves monégasques et français ont tous repris le chemin de l’école, zoom sur la phobie scolaire.

Les origines de la phobie scolaire

Ce trouble anxieux se manifeste par une peur intense de l’école. Colère, angoisse, absences répétées et prolongées se multiplient alors. D’ailleurs ce n’est pas toujours évident de la détecter. L’enfant peut soudain refuser de mettre les pieds en classe. Il peut également souffrir de maux de ventre, de nausées, trouver des excuses pour ne plus suivre ses cours.

La phobie scolaire peut survenir en raison de plusieurs facteurs et à tous les âges. On retrouve des causes individuelles comme l’angoisse de séparation chez les plus jeunes ou la phobie scolaire. Des causes conjoncturelles: un deuil récent dans la famille ou encore un divorce. Parfois des troubles instrumentaux quand l’élève est hyperactif ou précoce. Et enfin, des explications environnementales. Là, il s’agit plutôt de mauvaise entente avec les camarades, les professeurs ou du harcèlement scolaire à répétition.

Quels comportements adopter pour aider son enfant ?

La communication est absolument essentielle, phobie scolaire ou non ! Tentez de parler à votre enfant et de désacraliser la parole en lui posant quelques questions. S’il parvient à mettre des mots sur ses maux c’est déjà un grand pas.

Vous pouvez tout à fait prendre le temps (selon l’âge) de dresser avec lui une liste de ses qualités et de ses compétences. Cet exercice renforce son estime et lui donne des « armes » pour se sentir plus confiant !

En cas d’isolement en cours, vous pouvez lui suggérer de trouver une personne ressource. Quelqu’un qui lui inspire sympathie et douceur pour avoir un pilier.

La respiration est aussi importante en cas de phobie scolaire puisque l’enfant souffre d’anxiété. Dans ce cas-là, n’hésitez pas à vous tourner vers des méthodes très simples comme la cohérence cardiaque ou le refuge. Bien respirer calme le jeu du coeur et du mental et contre les pensées intrusives.

Il est essentiel d’en parler aux professeurs, aux directeurs pour qu’ils aient conscience de la phobie de votre enfant. Ils seront plus alertes. Enfin, vous pouvez tout à fait vous rapprocher de professionnel pour aider votre enfant à retrouver le goût de l’école.

