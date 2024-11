AD

Le Salon Ever se tient actuellement au Grimaldi Forum à Monaco. Un événement consacré à la transition énergétique et à la mobilité bas carbone. Concrètement, ici en Principauté, on retrouve tout ce qui flotte, roule et vole avec des énergies renouvelables ! Depuis 2006, cet évènement promeut les technologies destinées aux solutions de transport et d’énergie du futur. Transports individuels, collectifs mais aussi le secteur industriel : tous les pans du monde d’aujourd’hui et de demain sont mis en lumière sous l’angle de la durabilité.

Ariane Favaloro, Commissaire Générale du Salon Ever présente cette 19e édition et tous les rendez-vous immanquables.

play_arrow Embarquement à bord du Salon Ever Monaco Ariane Favaloro

Ever c’est donc, aussi, l’occasion pour les start-ups innovantes de présenter leurs produits et services en lien avec la mobilité durable et la transition. Le village start-ups est entièrement dédié aux services de la mobilité durable, aux innovations dans le domaine énergétique ou encore à la biotechnologie marine et aux énergies vertes.

Pleins phares sur Les Ambulances du Rocher de Paola Alemanno Grislain. La fondatrice a mis sur roue cette entreprise de transport sanitaire connecté avec une flotte d’ambulances électriques.

play_arrow Embarquement à bord du Salon Ever Monaco Paola Alemanno Grislain

Les partenaires et le Riviera Electric Challenge

Et puis, parmi les acteurs incontournables du Salon Ever Monaco : Segond Automobiles. Fidèle à l’évènement depuis plusieurs années en tant qu’exposant, le groupe est partenaire du salon cette année. Segond Automobiles présente sur son stand les dernières nouveautés en matière de véhicules électrifiés, hybrides ou 100% électriques. Détails avec Nicolas Deleneuville, responsable relation client chez Segond Automobiles.

play_arrow Embarquement à bord du Salon Ever Monaco Nicolas Deleneuville

Des véhicules que le public peut d’ailleurs essayer via l’espace Ride & Drive. Une opportunité de savourer le confort de l’électrique en cheminant dans les rues de la Principauté gratuitement.

Enfin, coup de projecteur sur le Riviera Electric Challenge. Pour cette 10ème édition, les équipages se prêtent à des épreuves d’écoconduite et un quiz. Pour célébrer ce dixième anniversaire, un parcours original a été imaginé. Le top départ a retenti depuis la Principauté, avec un passage par l’Italie et la ville de Dolceaqua et une arrivée en France, à Cagnes-sur-Mer. Une édition, une nouvelle fois internationale qui démontre les possibilités d’une mobilité électrique transfrontalière !

Rencontre avec les co-pilotes monégasques de la MTE (Mission pour la Transition Energétique) : Marie-Pierre Fassio et Raphaël Carossi.

play_arrow Embarquement à bord du Salon Ever Monaco Riviera Electric Challenge

Le Salon Ever Monaco c’est jusqu’à ce soir au Grimaldi Forum. L’entrée est libre et gratuite.

