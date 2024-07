Jamiroquai en concert à Monaco, Nile Rodgers à Cannes

AD

Nos Carnets de l’été du jeudi nous emmènent sur les plus belles scènes de la Côte d’Azur. Cette semaine, place aux concerts de Jamiroquai et Nile Rodgers.

Jamiroquai se produira ce vendredi 19 juillet 2024 à la Salle des Étoiles à Monaco. Jay Kay et son groupe mythique, fondé en 1992, sont les invités d’honneur du traditionnel Gala de la Croix Rouge monégasque. Entre funk et jazz-électro, ça va groover à Monaco !

Quelques jours plus tard, c’est à Cannes qu’il faudra se poser pour le concert d’un autre artiste légendaire : le guitariste et compositeur Nile Rodgers avec le groupe Chic qu’il avait fondé avec Bernard Edwards dans les années 70.

Véritable machine à tubes, The Chic Organization a durablement marqué le disco. On lui doit des succès immenses tels que « Le freak » et « Good times » ou plus récemment, « Get Lucky » des Daft Punk en featuring avec Pharrell Williams.

Nile Rodgers & Chic se produiront le mardi 23 juillet sur la Terrasse du Palais des Festivals.



