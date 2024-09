Le Biot International Glass Festival célèbre la création verrière

AD

AD

Le « BIG » fait de Biot une immense verrerie à ciel ouvert. Nous y avons rencontré Frédéric Demoisson, souffleur de verre au chalumeau.

On la surnomme la cité des verriers. Avec le Biot International Glass Festival (20-22 septembre), Biot prouve que sa réputation n’est pas usurpée.

Le BIG ce sont 150 créations en verre exposées, 70 artistes et artisans à rencontrer, 11 nationalités représentées, plus de 100 heures d’animations, spectacles et ateliers pour découvrir la magie de l’art verrier.

Parmi les professionnels présents sur le festival : Frédéric Demoisson est souffleur de verre au chalumeau. Originaire de Lorraine, ce passionné est président de l’association Flame Off. Véritable ambassadeur de son Art, il est Meilleur Ouvrier de France.

play_arrow Un souffleur de verre au chalumeau MOF au Biot International Glass Festival Frédéric Demoisson avec JC Sanchez

Le programme du Biot International Glass Festival :

Démonstrations : vendredi, samedi, dimanche 10-12h / 14h – 18h

Les quatre verreries biotoises ouvrent leurs porters pour des démonstrations captivantes, des performances inédites durant lesquelles des verriers venus du monde entier performent en public.

Ateliers : vendredi, samedi, dimanche 10-18h

Le public pourra durant l’ensemble du festival participez à des ateliers interactifs et laissez libre cours à sa créativité

Atelier pâte de verre Atelier vitrail Atelier soufflage de verre Atelier soufflage de sucre Atelier immersif en réalité virtuelle Art du Raku

Village des Chalumistes : vendredi, samedi, dimanche 10h-18h

Nouveauté de cette édition 2024, un espace entièrement dédié aux chalumistes avec la participations des meilleurs français. Parmi eux, trois Meilleurs Ouvriers de France. L’occasion rêvée de voir ces maîtres verriers manipuler le verre en fusion avec une dextérité impressionnante autour des trois techniques au chalumeau : filage, soufflage perlage

Expositions : vendredi, samedi, dimanche 10-18h

Pas moins de 7 expositions de verre animeront les rues de la Ville de Biot tout au long des trois jours.

Cliquez ici pour découvrir le programme complet et détaillé.

L'équipe