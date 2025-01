AD

Le Musée National du Sport, à Nice, travaille sur l’héritage des JO de Paris 2024. 300 objets provenant directement du Comité d’Organisation ont été réceptionnés ces derniers jours.

C’est un espace secret qui renferme un véritable trésor. Véritable caverne d’Ali Baba, les réserves du Musée National du Sport ne sont habituellement pas ouvertes au public. Radio Monaco a pu y pénétrer.

On y conserve précieusement 45 000 objets, 400 000 documents et désormais 300 objets provenant directement des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Parmi eux, de nombreuses tenues des cérémonies, des torches, un chaudron, le drapeau olympique, les Phryges et de nombreux objets issus des compétitions sportives.

Le Musée National du Sport y travaille depuis des mois et ce n’est qu’un début. La volonté de l’établissement, labellisé « musée de France », est de constituer la plus grande collection patrimoniale liée aux Jeux de Paris 2024.

Bien sûr, il y a les dons du comité d’organisation mais les athlètes français sont également sollicités. Certains ont dit oui tout de suite à l’image des frères Lebrun. Les nouvelles stars du tennis de table ont déjà donné leur tenue.

Les équipes du musée vont désormais travailler sur chacun de ces objets, analyser leur l’état, éventuellement les restaurer et réfléchir à la manière dont ils pourront être utilisés et présentés à l’avenir. A ce jour, la piste privilégiée est celle d’un futur espace dédié à Paris 2024, espace qui serait pérenne au sein du Musée National du Sport.

play_arrow Le Musée National du Sport a déjà reçu 300 objets de Paris 2024 Jean-Christophe Sanchez

