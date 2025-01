AD

A première vue, difficile de mesurer l’impact du numérique. Un petit mail, une série en streamming, rien de bien méchant ! Sauf qu’en réalité l’impact environnemental est colossal, comme l’explique Bénédicte Tesson.

play_arrow Le numérique : allié de l’écologie ou piège invisible ? Bénédicte Tesson

Les chiffres clefs à retenir

Si on regarde le tableau dans son ensemble, les chiffres donnent le vertige. À l’échelle mondiale, nos 300 milliards de mails quotidiens génèrent chaque année l’équivalent des émissions d’une voiture qui ferait 10 millions de fois le tour de la Terre !

Derrière nos écrans se cache une infrastructure titanesque. En effet, les data centers, ces immenses entrepôts de serveurs qui stockent et traitent nos données, consomment des quantités astronomiques d’énergie !

Par ailleurs, avec l’arrivée de la 5G, c’est encore plus vrai. Elle triple la consommation énergétique des antennes par rapport à la 4G.

Ces données concernent le stockage uniquement. Il faut y ajouter la fabrication des équipements. Nos smartphones, ordinateurs et tablettes contiennent des métaux rares extraits dans des conditions souvent catastrophiques pour l’environnement et les droits humains.

Enfin, l’intelligence artificielle demande une énorme puissance de calcul. Former un seul modèle peut émettre autant de CO2 que 125 allers-retours New York-Londres !

Le numérique n’est pas immatériel !

C’est le même vertige quand on s’intéresse au streaming. Regarder une heure de vidéo en HD peut consommer autant qu’une ampoule allumée pendant un an. En cause : les transferts de données.

Alors que faire ? Et bien opter pour une utilisation raisonnée des technologies.

Par exemple, demander à une IA des conseils ou une analyse complexe c’est pertinent. La solliciter pour connaître les prévisions météorologiques n’a pas de sens.

Aujourd’hui, des entreprises travaillent pour créer des data cenetrs plus écologiques. Ils pourraient être alimentés par des énergies renouvelables ou même refroidis naturellement. Mais c’est encore loin d’être la norme.

