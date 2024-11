L’or olympique, le rugbyman Antoine Zeghdar en rêvait

AD

De passage aux Sportel Awards, le rugbyman natif de Monaco Antoine Zeghdar raconte l’émotion ressentie aux JO de Paris.

Antoine Zeghdar fait partie des athlètes qui ont participé aux derniers Sportel Awards au Grimaldi Forum Monaco. Enfant du pays, le rugbyman est toujours ravi de retrouver les siens, là où tout a commencé. Le rugby à 15 à l’âge de 13 ans, le rugby à 7 quelques années plus tard.

De l’AS Monaco au Castres Olympique en passant par le Stade Niçois, le Rugby Club Toulonnais et Oyonnax, Antoine Zeghdar fait son bonhomme de chemin. Et s’il ne souhaite pas renoncer au rugby à 15, c’est le « 7 » qui lui a permis de vivre la plus forte émotion de sa carrière jusqu’ici. L’été dernier, l’équipe de France de rugby à 7 est devenue championne olympique. Cette aventure là avec les Bleus n’est pas près de s’arrêter.

