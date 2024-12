AD

Lynda Pausé, coach en développement personnel, s’intéresse aujourd’hui au Love Bombing !

Love bombing : quand l'amour devient un piège Lynda Pausé

Qu’est-ce que le Love Bombing ?

C’est l’art de submerger une personne de signes d’affection excessifs et rapides au début d’une relation. Compliments, cadeaux, messages incessants, déclarations enflammées s’enchainent en un laps de temps très court.

Contrairement à une simple période de séduction intense ou de flirt, le love bombing n’est pas une phase naturelle de l’amour. C’est une stratégie de manipulation, où l’individu cherche à créer une dépendance émotionnelle. Son but ? Prendre le contrôle.

Les red flags

Il existe quelques signes pour débusquer ce bombardement d’amour. En premier lieu : l’accélération du rythme relationnel. Dès les premiers jours ou semaines, la personne semble vouloir aller très vite pour fusionner avec vous. Elle multiplie les messages incessants, les cadeaux tout en vous étouffant avec son attention quasiment exclusive.

On peut noter aussi la flatterie et l’idéalisation. La personne vous met sur un piédestal de perfection. Ce partenaire vous complimente sans cesse. Puis, survient l’isolement progressif. Parfois, le love bombing vous pousse à couper les liens avec vos proches et vos amis.

Et enfin place à la phase de dévalorisation. La personne qui pratique cette technique se retire brusquement, devient distante. C’est un changement brutal, qui vous déstabilise, et qui vous pousse à vous demander ce que vous avez fait de mal.

