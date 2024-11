AD

AD

L’agriculture biologique peut-elle suffire pour nourrir tout le monde ? Analyse et décryptage avec Bénédicte Tesson sur Radio Monaco Feel Good.

play_arrow Peut-on nourrir tous les humains via l’agriculture biologique ? Bénédicte Tesson

Attention aux idées reçues

Si cette idée est amplement diffusée c’est en partie en raison des rendements. En effet, ils sont 20 à 25% inférieurs à l’agriculture conventionnelle. C’est donc tentant de se dire que si tous les agriculteurs passaient au bio, il n’y aura plus assez à manger pour tout le monde. Pour autant c’est un propos à nuancer.

Dans une étude européenne qui date de 2017, des chercheurs affirment « qu’il serait possible de nourrir plus de 9 milliards d’êtres humains en 2050 avec 100 % d’agriculture bio« . A condition de respecter deux conditions majeures.

Le gaspillage alimentaire dans le viseur

Il est indispensable de le réduire. Aujourd’hui, on produit déjà assez de nourriture pour subvenir aux besoins de 10 milliards de personnes mais on en gaspille un tiers. Si on mettait un frein à ce gâchis, on pourrait largement compenser les rendements plus bas du bio ! Deuxième condition : réduire notre consommation de viande.

Environ 77 % des terres agricoles servent à nourrir des animaux d’élevage. Si on consommait moins de viande, on pourrait utiliser ces terres pour diversifier les cultures, tout en nourrissant davantage de personnes.

Moins de gaspillage, moins de viande : deux conditions qui permettraient d’ouvrir la voie à un système alimentaire durable.

Enfin, il est important de souligner que l’agriculture biologique est plus résiliante face aux changements climatiques. Ainsi, en favorisant la biodiversité et en améliorant la santé des sols, elle est mieux armée pour garantir la sécurité alimentaire à long terme.

L'équipe