Test grandeur nature d’une navette autonome à Mandelieu

Mandelieu ouvre la voie à la mobilité du futur. La commune teste, sur ses routes, un petit véhicule qui se déplace sans intervention humaine.

Il a l’allure d’une voiture sans permis croisée à une télécabine. Il arbore un joli bleu et peut accueillir cinq passagers. Le mini-bus actuellement en test à Mandelieu se déplace tout seul.

Grâce à des capteurs, caméras et radars reliés à une intelligence artificielle, l’intervention humaine n’est, en théorie, pas nécessaire. Un conducteur humain reste toutefois présent à bord pour des raisons de sécurité et de règlementation.

Depuis lundi, le véhicule autonome fait l’objet d’une expérimentation en situation réelle, au milieu de la mobilité classique. Cette expérimentation va se poursuivre jusqu’au 18 octobre et vous êtes toutes et tous invités à participer. Plus de 200 personnes se sont déjà inscrites pour monter à bord de la navette.

Ce test grandeur nature, réalisé en partenariat avec la mairie de Mandelieu et l’Agglomération Cannes Lérins, se déroule sous la houlette d’Université Côte d’Azur et l’IMREDD, son institut de partenariat et d’innovation. Emmanuel Tric en est le directeur.

Avec cette navette autonome, le maire de Mandelieu, Sébastien Leroy, souhaite montrer que les technologies d’aujourd’hui peuvent répondre aux besoins de mobilité de demain.

Le véhicule circule sur deux créneaux horaires : de 10h à midi et de 15h à 17h. Le point de départ (toutes les 30 minutes) et d’arrivée est situé au Parking de la Pinéa, avec un arrêt de descente optionnel à la Napoule (Plage de la Raguette).

