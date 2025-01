Un ballon “Monaco” dans un Festival International de Montgolfières

AD

Les Aéronautes de Monaco ont participé, il y a quelques jours, au Festival International de Montgolfières de Mondovi, en Italie.

C’était du 4 au 6 janvier dernier. Entre sport et spectacle, trois jours de féérie dans le ciel du Piémont. Parmi les montgolfières et équipages internationaux réunis pour l’occasion, le ballon Monaco cher à Alain Cruteanschii a fièrement représenté la Principauté au sol et dans les airs, parfois à près de 1000 m d’altitude et à trois reprises pendant le week-end. Tous ont réussi à dompter les conditions météo parfois difficiles.

Les “night shows” ont également enchanté les centaines de spectateurs présents sur le site principal de l’événement. Quelques montgolfières conviées sur le Festival ont eu le privilège de se mettre en place, cette fois sans décoller, à la tombée de la nuit, créant une atmosphère particulière et des images magnifiques. Un moment suspendu …

