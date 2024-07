Les Caves de l’Hôtel de Paris présentent un Cognac exclusif !

AD

Radio Monaco retrace cet été les 150 ans d’existence des Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Pour célébrer cet anniversaire, les Caves renouent avec une tradition symbolique : l’assemblage des eaux de vie de Cognac.

A l’honneur aujourd’hui, donc, la « Grande Champagne Premier Cru de Cognac » !

Un voyage sensoriel cinq étoiles !

En effet, ce vieil XO est exclusivement élaboré à partir d’eaux de vie issues des meilleurs coteaux de grande Champagne. Une sélection rigoureuse a été nécessaire pour composer cet assemblage unique. Ce Cognac offre des arômes de torréfaction et de réglisse. Le tout sur une longue note de vanille et de pain grillé.

Tirées à 179 bouteilles , la « Grande Champagne Premier Cru de Cognac » est une collection exclusive. Les trois premières bouteilles ont été offertes à S.A.S le Prince Albert II lors de son anniversaire, d’autres flacons ont été répartis entre les clients prestige du groupe. Vous pouvez, vous aussi, le déguster ici, à Monaco. Les précisions de Patrice Frank, le chef sommelier exécutif.

2024 : une année charnière !

Cet été marque une date clef : celle des 150 ans des Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. C’est aussi l’occasion de célébrer la passion et le talent des cavistes et sommeliers. Tous sont, en effet, des experts passionnés. Leur objectif : faire fructifier le patrimoine des Caves et continuer à écrire leur histoire pour les futures générations. Chaque jour, ils cherchent à devancer les désirs de la clientèle, sans céder ni à la mode, ni à la tendance. C’est la rareté et la richesse du patrimoine des Caves qui font d’elles un pan incontournable de l’histoire vinique à travers le monde !

