Un escape game pour dresser l’avancée des droits des femmes

AD

AD

Un escape game « inclusion et diversité » a réuni, au stade Louis II, chefs d’entreprises, managers, DRH et salariés.

Cet escape game est une initiative commune de l’association Fight Aids Monaco, de la Croix-Rouge monégasque, de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises et du Comité des Droits des Femmes.

Team building et sensibilisation

Pendant deux jours, chefs d’entreprises, managers, DRH et salariés du secteur privé ou public y ont participé. En équipe, dans quatre scènes immersives, ils ont dû répondre à des défis et résoudre des énigmes autour des discriminations, de l’égalité, la diversité et l’inclusion, notamment dans le monde du travail.

Une heure de jeu et d’échanges pour dresser l’avancée des droits des femmes en Principauté et faire progresser les mentalités et la société. L’escape game s’est conclu par un temps d’échange autour d’un « café de l’égalité ».

play_arrow Un escape Game Diversité et Inclusion Salim, Sabrina et Isabelle, des participants de l'entreprise Mercure International

« G-Addiction jeunesse citoyenne » et son président Quentin Matton animent ces journées.

play_arrow Escape Game Diversité et Inclusion Quentin Matton de G-Addiction jeunesse citoyenne

L'équipe