AD

AD

play_arrow 2025 : L’année des blockbusters vidéoludiques Romain Blanchy

Après des années marquées par des retards et des annulations liées à la pandémie, l’industrie vidéoludique revient en force. En 2025, un calendrier chargé et des sorties majeures promettent de ravir les joueurs du monde entier. Voici un aperçu des temps forts de cette année déjà historique.

GTA VI : L’Événement de l’Année

Tous les regards se tournent vers GTA VI, le prochain blockbuster signé Rockstar. Le récent trailer dévoile une carte immense et un duo de personnages captivants, attisant l’impatience des fans. Prévu pour l’automne, ce jeu monumental risque de redéfinir les standards du genre. Tant et si bien que d’autres studios pourraient repousser leurs lancements pour éviter toute confrontation directe.

Une Nouvelle Ère avec la Nintendo Switch 2

Côté hardware, la Nintendo Switch 2 s’annonce comme un tournant majeur. Succédant à la célèbre console hybride, cette nouvelle version devrait accueillir des titres phares comme Metroid Prime 4. Avec des performances améliorées et un catalogue prometteur, elle pourrait redéfinir le gaming portable pour une nouvelle génération.

Un Festival de Sorties Vidéoludiques

L’année 2025 regorge de jeux attendus. Dès février, Avowed, le RPG d’Obsidian, promet une aventure riche en magie et stratégie dans un univers digne de Skyrim. Pour les amateurs d’histoire et d’infiltration, Assassin’s Creed: Shadows transporte les joueurs dans le Japon féodal, avec deux héros et des styles de jeu complémentaires.

Les fans de récits immersifs seront ravis avec Death Stranding 2, qui poursuit l’œuvre intrigante de Hideo Kojima. De leur côté, les amateurs de mondes ouverts auront l’embarras du choix : Crimson Desert, Fable, et Ghost of Yōtei, la suite très attendue de Ghost of Tsushima, transporteront les joueurs dans des paysages époustouflants.

Enfin, Elden Ring : Night Rain, un stand-alone de la saga à succès, et Monster Hunter Wilds, avec son mode coop, devraient également marquer les esprits.

Entre blockbusters, innovations technologiques et retours tant attendus, 2025 s’annonce comme une année mythique pour le jeu vidéo. Un véritable renouveau pour une industrie en quête de grandeur, prête à faire vibrer les gamers comme jamais.

L'équipe