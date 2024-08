Augmentation des noyades : les autorités tirent la sonnette d’alarme

AD

Cet été 2024 est marqué par une véritable augmentation du nombre de noyades. Depuis le 1er juillet, le SDIS des Alpes-Maritimes comptabilise 40 noyades dont 10 fatales.

Une femme de 70 ans est morte noyée au large de la plage du Veillat, à Saint-Raphaël. Malgré l’intervention des secours, la septuagénaire n’a pas survécu. A nouveau, les autorités locales tirent la sonnette d’alarme. Le lieutenant Stéphane Niollon, responsable des baignades à Nice et à Beaulieu-sur-Mer, appelle les baigneurs à la plus grande prudence, d‘autant plus avec la canicule et les risques d’hydrocution.

Lieutenant Stéphane Niollon, responsable des baignades à Nice et à Beaulieu-sur-Mer

En cette période estivale, les dispositifs de surveillance sont très conséquents et la prévention est au cœur du travail des secouristes. Le but est de réduire au maximum le nombre d’interventions.

