Bakermat à Puget-sur-Argens, électro à gogo à Nice

Chaque été, la Côte d’Azur accueille les plus grands concerts et les plus beaux festivals musicaux. Voici notre sélection de la semaine.

Rendez-vous incontournable de la saison estivale, le festival « Le Mas », à Puget-sur-Argens, peut savourer son succès. Près de 20 000 personnes s’y retrouvent chaque été pour assister à des concerts « comme à la maison ». Dans une ambiance intimiste à nul autre pareil, artistes et festivaliers se réunissent sous les oliviers, au pied d’un mas provençal.

Au Mas des Escaravatiers, les spectateurs sont à moins de dix mètres de la scène. De grands noms de la scène française et internationale succèdent à des espoirs régionaux. Musicalement, « Le Mas » réussit le grand écart. Il y a eu Alain Souchon et Mc Solaar. Il y aura Julian Marley et Selah Sue sans oublier le DJ néerlandais Bakermat, ce vendredi 26 juillet.

La crème de l’électro au Néon Festival

A plus de 60 kilomètres de là, le Néon Festival s’inscrit dans un renouveau de l’offre événementielle niçoise. Ce jeune festival à taille humaine mise sur une expérience complète offerte aux visiteurs avec DJ sets, light shows, food trucks, photo booth, make-up, etc.

Pour sa troisième édition, 14 DJs s’y produiront dont Martin Solveig, Nervo, Walshy Fire de Major Lazer, Trinix ou encore Sound of Legend. Le Néon Festival vous donne rendez-vous les 26, 27 et 28 juillet au Théâtre de Verdure.

