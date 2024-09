Bilan financier très positif pour la Société des Bains de Mer

AD

Avec un chiffre d'affaires historique et des projets d'exportation à l'international, le groupe monégasque ne cesse de se développer.

La Société des Bains de Mer est en excellence santé financière. L’entreprise monégasque bat des records, avec notamment un chiffre d’affaires historique de 704 millions d’euros entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024. Mais le résultat opérationnel, c’est-à-dire le bénéfice de l’entreprise, a été quant à lui encore meilleur que l’année précédente : 73,6 millions d’euros, contre 72,2 millions en 2023.

L’hôtellerie-restauration fait partie des métiers qui rapportent le plus, avec 50 % du chiffre d’affaires. Le secteur des jeux représente, lui, environ 30 %, tandis que l’immobilier est à 20 % du chiffre d’affaires.

La SBM souhaite se développer à l’international. Parmi les projets les plus importants, il y a « la réussite de l’ouverture du Monte-Carlo One Hotel & Residence à Courchevel« , détaille le président de la SBM, Stéphane Valeri. « C’est aussi le lancement de salles de jeux sur des bateaux de croisières de luxe » à Venise et dans les Caraïbes d’ici la fin d’année. La Société des Bains de Mer planche aussi sur l’ouverture d’une marque de restaurants monégasques, le Monte-Carlo Club 1863. Le premier restaurant doit voir le jour à Dubaï à l’automne 2025.

En Principauté, plusieurs rénovations sont prévues, notamment à l’hôtel l’Hermitage et au Monte-Carlo Bay. L’idée, pour le président de la SBM, est d’innover mais aussi d’ouvrir d’autres établissements, comme le New Moods : un live-music bar dont l’ouverture est prévue fin novembre.

