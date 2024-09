AD

La première joueuse professionnelle monégasque d’esport, Célia Frappa, alias Shimesama, est actuellement en pleine compétition dans le plus grand tournoi européen 100 % féminin de League of Legends, le célèbre jeu vidéo de stratégie et de combat en équipe.

Âgée de 25 ans, Célia Frappa fait partie de l’équipe française GameWard, une structure compétitive évoluant dans plusieurs championnats d’esport, notamment sur des jeux comme Trackmania, Fortnite et NBA 2K. Passionnée de jeux vidéo, la jeune monégasque a découvert League of Legends il y a quelques années. Rapidement repérée pour son haut niveau, elle a pu rentrer dans le milieu très sélectif de l’esport.

play_arrow Célia Frappa : la première Monégasque en Esport Célia Frappa, support pour l'équipe GameWard Astrals

La compétition en cours, intitulée La Coupe des Étoiles, se déroule en France et rassemble les meilleures équipes féminines d’Europe. Ce championnat a été créé dans le but de promouvoir la présence des femmes dans l’esport et de leur offrir une vitrine pour briller sur la scène compétitive. Célia, vient tout juste de terminer les qualifications avec son équipe GameWard.

En dehors de League of Legends, Célia Frappa travaille à Monaco en tant qu’assistante d’éducation au sein de l’Éducation nationale. Elle prépare également un concours pour devenir CPE. Entre son emploi, ses compétitions d’esport et ses nombreux entraînements intensifs, elle doit jongler avec un emploi du temps chargé pour maintenir son niveau de jeu. Bien que l’esport connaisse une forte croissance en France, il est encore rare que les joueurs et joueuses puissent en vivre pleinement.

En plus d’être monégasque, un pays encore peu représenté dans le monde de l’esport, hormis pour le jeu de football, FIFA, Célia Frappa évolue dans un univers majoritairement masculin. Bien que 47 % des joueurs de jeux vidéo soient des femmes (source IFOP ), elles ne représentent plus que 6 % du milieu de l’esport, selon le baromètre France Esport de 2022 . Une réalité difficile, notamment dans des jeux réputés pour leur toxicité, comme League of Legends, souvent pointé du doigt sur le cyberharcèlement.

Les premiers matchs de l’évènement principal se dérouleront le premier le 1er, le 8 et le 15 octobre, ils seront à suivre sur OTPLOL . La Grande Finale se jouera sur scène le 22 octobre à la Paris Games Week, le salon annuel français consacré aux jeux vidéo.

