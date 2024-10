AD

C’est le retour de « Viens on papote » le RDV mensuel porté par le Réseau monégasque Entreparents. Pleins phares pour l’occasion sur l’allaitement à l’occasion de la SMAM, avec Brigitte Fino, sage-femme retraitée du CHPG à Monaco. Elle est aujourd’hui consultante en lactation.

play_arrow C’est la semaine mondiale de l’allaitement maternel ! Brigitte Fino x Entreparents

Quelques chiffres autour de l’allaitement

En France, selon une étude comparative menée en 2021, les femmes allaitent davantage. 77 % des bébés sont allaités en maternité contre 74 % en 2012. D’autre part, la durée elle aussi a progressé passant de 15 à 20 semaines sur les mêmes périodes. L’occasion de rappeler les recommandations actuelles. L’OMS et l’UNICEF conseillent de privilégier un allaitement exclusif les six premiers mois, puis de poursuivre jusqu’au deux ans de l’enfant tout en diversifiant son alimentation. Pour autant, même si cette étude souligne une progression, en France, les mamans allaitent moins que chez leurs homologues européennes, comme dans les pays scandinaves.

C’est en partie lié à la durée insuffisante du congé maternité, aux informations contradictoires et au manque de soutien.

Allaitement et sommeil

Allaité ou non, un tout petit a besoin de proximité et particulièrement la nuit. On sait d’ailleurs aujourd’hui qu’il est déconseillé de séparer la mère de son enfant à la naissance. C’est en favorisant la proximité qu’une maman va découvrir son bébé, l’observer, apprendre à détecter sa faim ou encore ses instants d’éveil.

D’un point de vue physiologique, la lactation est importante la nuit en raison du pic de prolactine. Les tétées nocturnes influencent la durée de l’allaitement maternel. D’ailleurs, une femme qui nourrit son enfant a un sommeil très particulier. Même si elle est sur le point de s’endormir, elle perçoit très rapidement les demandes de son enfant.

Enfin, concernant le sommeil partagé, quelques précisions ! Cela signifie : partager la chambre avec le bébé, et non le lit. Selon les recommandations française, le partage du lit multiplie par cinq le risque de mort subite du nourrisson avant trois mois. En revanche, le partage de la chambre le diminue de 50 %.

