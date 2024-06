AD

L’été 2024 marque le retour tant attendu du cinéma en plein air à Monaco. Depuis le 15 juin et jusqu’au 5 septembre, les résidents et visiteurs de la Principauté peuvent profiter de projections en plein air dans un cadre exceptionnel. Idéalement situé au niveau du parking des Pêcheurs, ce lieu offre une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Installé face à la mer, l’écran géant est le plus grand d’Europe et permet au spectateur de découvrir les nouveautés ou revoir leurs films préférés.

Une Expérience Visuelle et Sonore Optimisée

Cette année, le cinéma en plein air a bénéficié d’une amélioration notable de son système audio, pour garantir une qualité sonore exceptionnelle. Grâce à cette mise à niveau, l’expérience cinématographique est encore plus immersive.

Une Soirée Exceptionnelle

Les soirées cinéma commencent à 20h45 avec l’ouverture des portes. Les spectateurs peuvent profiter de la vue et de l’ambiance avant le début du film à 22h00. Des sièges confortables sont mis en place, et un large choix de restauration est disponible. Les chiens sont également les bienvenus s’ils sont tenus en laisse. Pour une immersion totale, les films sont diffusés en version originale sous-titrée en français.

Les Films à Ne Pas Manquer

Monaco Open Air Cinéma à pour habitude de diffuser des films américains mais cette année retrouvez le film très attendu le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney dans le rôle principal. Le film sera diffusé en français sous-titré en anglais. Le cinema diffusera également Back to Black. Ce film retrace la vie et la musique d’Amy Winehouse, à travers la création de l’un des albums des plus iconiques de notre temps.

Les spectateurs vont pouvoir découvrir le film Challengers avec Zendaya et To The Moon avec le duo Scarlett Johansson et Channing Tatum. Les enfants vont pouvoir retrouver Riley dans le film d’animation Vice-Versa 2 et Gru, Lucy et les filles dans Moi, Moche et Méchant 4.

Pour profiter de cette expérience unique, rendez-vous au sommet du parking du Chemin des Pêcheurs. Les billets ne peuvent pas être réservés en ligne et sont disponibles directement sur place.

Pour plus d’informations et pour consulter le programme complet : www.cinemas2monaco.com

