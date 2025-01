Des projets d’envergure pour la Société des Bains de Mer en 2025

AD

AD

De nombreux défis, à Monaco comme à l’international, attendent la Société des Bains de Mer pour cette année 2025. Des projets que son président-délégué, Stéphane Valéri, a évoqués à l’occasion des voeux présentés à la presse monégasque ce mercredi 8 janvier.

Celui qui fêtera ses deux ans en tant que président délégué de la Société des Bains de Mer a présenté ses voeux à la presse monégasque, ce mercredi 8 janvier, au sein du Salon Exclesior de l’Hôtel Hermitage. « Mon salon favori », celui qui évoque ses débuts professionnels, confie Stéphane Valéri. Cette année 2025 marque les 162 ans d’histoire de la SBM, et 2024 se termine « en fanfare », selon lui.

« Les fêtes de fin d’année ont été un très bon cru » dans tous les secteurs d’activité ; restauration, hôtellerie et jeux. Un très bon cru particulièrement constaté sur la place du Casino, qui a vu sa fréquentation doubler le 31 décembre. « Nous avions eu 15 000 personnes, l’an dernier, nous en avons eu plus de 23 000 cette année. On a également bien performé dans tous nos établissements. » Dans le top 3 des clientèles, on retrouve les Français à la première place, suivis des Italiens, puis des Américains, en très forte augmentation.

play_arrow Une fin d'année 2024 "en fanfare" Stéphane Valéri, président-délégué de la Société des Bains de Mer

Ouverture du Marlow le 16 janvier

L’année qui débute est pleine de projets, pour la Sociétés des Bains de Mer. À commencer par l’ouverture du restaurant Marlow, situé place princesse Gabriella dans le tout nouveau quartier Mareterra, le 16 janvier prochain. Ce restaurant, dans l’esprit d’un club anglo saxon, sera ouvert de 8h30 à minuit, dans un premier temps du mercredi au dimanche. Au printemps, un Cigar Club verra le jour au Casino de Monte-Carlo. Autres chantiers prévus : la modernisation du Monte-Carlo Beach, avec notamment la rénovation du restaurant Le Deck et du nouveau mobilier autour de la piscine. Toujours au printemps, les caves de l’Hôtel de Paris termineront leur seconde phase de rénovation.

play_arrow Beaucoup de projets pour la SBM en cette année 2025 Stéphane Valéri, président-délégué de la Société des Bains de Mer

La SBM poursuit son développement à l’international avec l’ouverture d’un restaurant à Dubaï, le premier à l’étranger, en fin d’année. En ce qui concerne le Monte-Carlo One Courchevel, un palace racheté dans la station des Alpes, « le projet suit son cours », pour Stéphane Valéri, qui rappelle que « tout va bien à Courchevel pour la SBM« , pour « répondre à certains esprits négatifs ». « Nous allons continuer le travail sur la rénovation complète du palace », pour une ouverture prévue en 2026. Cet hôtel comprendra un Jimmy’s et deux restaurants.

L'équipe