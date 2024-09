Des stages en simulateur pour vaincre sa peur de l’avion

AD

À Nice près de l’aéroport, l’agence Aviasim propose des stages immersifs dans un simulateur de cockpit, conçus pour aider à surmonter la peur de l’avion.

Près d’un tiers des Français souffrirait d’aviophobie, la peur de prendre l’avion, malgré le fait que ce dernier soit considéré comme l’un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Les stages proposés par Aviasim se déroulent dans une réplique fidèle d’un cockpit d’Airbus. Sous la supervision d’un pilote de ligne, les participants phobiques sont initiés aux principes de fonctionnement d’un avion, comme l’explique Céline Boudrand, responsable de l’agence.

Céline Boudrand, responsable de l'agence Aviasim Nice

Les participants sont plongés dans les procédures de démarrage, de décollage et d’atterrissage, se retrouvant à la place d’un pilote aux commandes de l’avion. Ils découvrent comment se déroule un vol et comment les pilotes réagissent aux moindres événements, comme nous l’explique Pénélope Mathieu, pilote de ligne.

Pénélope Mathieu, pilote de ligne

Ces stages, disponibles en France depuis 2012, ont accueilli au fil des années de nombreux clients souffrant de phobie de l’avion ou cherchant simplement à se rassurer, c’est le cas de Jad, venu s’essayer à ces stages avant de prendre son vol en direction de la Suisse.

Jad, client

En plus des stages destinés aux personnes ayant peur de l’avion, Aviasim propose également des expériences plus ludiques, telles que le pilotage d’un avion de chasse. Plus d’informations sur https://www.aviasim.fr.

