Dove Attia à Nice : « Molière, mon plus beau spectacle musical »

Dove Attia nous présente son spectacle musical « Molière ». Actuellement en tournée, il débarquera au Palais Nikaïa, les 19 et 20 octobre 2024.

Les critiques sont élogieuses et le bouche-à-oreille fonctionne à merveille. « Molière, le spectacle musical » a déjà conquis près de 400 000 spectateurs. Ce succès n’est pas le fruit du hasard mais son ampleur surprendrait presque son créateur. Dove Attia, dont l’expertise n’est plus à démontrer dans un tel registre, a une longue carrière derrière lui. Le producteur et créateur musical murit ce projet depuis longtemps.

« Une vie de rock-star »

On connaît tous les œuvres de Molière. Moins sa vie. Et pourtant. Lorsqu’il se penche sur sa biographie, Dove Attia découvre que Jean-Baptiste Poquelin a tout d’une rock-star. La vie du génial Molière, provocateur, avant-gardiste et visionnaire mérite d’être racontée.

L’ancien membre du jury de l’émission « La Nouvelle Star » en a fait un « opéra urbain » avec des chansons très mélodiques mais aussi du slam dans des décors grandioses. Il y a plus de 30 personnes sur scène, 40 en coulisses. 13 semi-remorques sont nécessaires pour transporter les décors et les 350 costumes. Des chiffres qui vous donnent une petite idée de l’ampleur du spectacle dont la tournée cartonne. A découvrir les 19 et 20 octobre au Palais Nikaïa de Nice.

Découvrez ci-dessous l’intégralité de l’interview de Dove Attia et le teaser officiel du spectacle.

