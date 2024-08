AD

Entre ciel et terre : L'Accrobranche au sommet de la Côte d'Azur Romain Blanchy

Chaque mercredi, Radio Monaco vous emmène à la découverte des activités les plus excitantes de la région. Cette semaine, nous avons quitté la côte pour nous aventurer en plein cœur de la Provence, dans un cadre exceptionnel surplombant la ville de Grasse. Niché à 750 mètres d’altitude, le parc d’accrobranche Riviera Nature offre une vue imprenable sur la Côte d’Azur, de Toulon à l’aéroport de Nice. Jean François Malerba, le propriétaire du parc, nous en a ouvert les portes.

“Un Lieu Qui Apaise et Revitalise”

Dès votre arrivée à Riviera Nature, l’énergie du lieu se fait sentir. “Ici, quand vous arrivez, vous allez voir, vous avez une sorte d’énergie qui vous apaise,” explique Jean François Malerba. Le parc, qui fête ses 18 ans cette année, a été conçu pour offrir un espace de détente et d’aventure aux enfants et aux parents de la région. “À Grasse, il n’y avait rien pour l

es enfants,” nous dit Jean François. Ce projet a commencé modestement avec 34 ateliers, mais au fil des ans, le parc s’est considérablement développé. Aujourd’hui, Riviera Nature compte 150 ateliers répartis sur 7 parcours.

“Des Parcours pour Tous les Niveaux”

L’un des atouts majeurs de Riviera Nature est la diversité de ses parcours, adaptés à tous les âges et à tous les niveaux d’endurance. Jean François Malerba nous en donne un aperçu :

•Le parcours vert, destiné aux débutants, propose une expérience d’accrobranche à une hauteur modérée de 10 mètres. “C’est un parcours découverte avec des tyroliennes de 100 mètres, parfait pour se détendre et bien s’amuser,” décrit Jean François.

•Le parcours bleu, aussi appelé le parcours Tyrolienne, monte en intensité. “Il y a beaucoup de tyroliennes, dont la plus grande du parc de 110 mètres,” explique-t-il. Ce parcours est un peu plus rapide et offre un défi modéré.

•Le parcours rouge s’adresse à ceux qui cherchent une expérience plus exigeante. “Vous allez trouver des sauts de Tarzan, des ponts de singe et de nombreux autres ateliers,” précise Jean François. Ce parcours demande déjà une bonne dose d’énergie et de courage.

•Le parcours noir est réservé aux aventuriers aguerris. “Très très difficile,” avertit Jean François. Ce parcours, qui demande une excellente condition physique, comprend une vingtaine d’ateliers à faire presque exclusivement avec les bras. “Il faut être bien physiquement et mesurer 1m80 les bras levés,” ajoute-t-il. Une heure intense vous attend pour en venir à bout.

Un Cadre Naturel Unique pour des Sensations Fortes

En plus de ses parcours variés, Riviera Nature se distingue par son cadre naturel exceptionnel. “On surplombe vraiment la Côte d’Azur,” note Jean François, avec un sentiment de fierté. Ce panorama saisissant, combiné aux défis physiques des parcours, fait de Riviera Nature une destination incontournable pour les amateurs de nature et de sensations fortes.

Un grand merci à Jean François Malerba et à l’équipe de Riviera Nature pour leur accueil chaleureux. Pour plus d’informations sur les parcours et les activités proposées, rendez-vous sur le site rivieranature.fr.

