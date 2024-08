AD

AD

play_arrow Évasion en jet ski en plein cœur de Monaco Romain Blanchy

Chaque semaine, Radio Monaco vous fait découvrir des activités sensationnelles en Principauté et sur la Côte d’Azur.

Cette semaine, nous sommes une nouvelle fois au Monte-Carlo Bay, un établissement prestigieux de la Société des Bains de Mer, pour explorer les nouvelles offres de la base nautique.

Mais historiquement la base nautique n’était pas localisée au Monte-Carlo Bay.

“Depuis 1974, des Activités Nautiques au Monte-Carlo Beach”

Ralph Rayo, responsable de la base nautique, nous offre un aperçu historique fascinant : “Depuis 1974, on avait les départs d’activités nautiques au Monte-Carlo Beach. À l’époque, c’était du ski nautique. Ensuite, il y a eu les engins tractés comme la torpille, que l’on appelait la banane.” Cependant, en 2023, avec l’ouverture du restaurant Maona, la base nautique a été déplacée au Monte-Carlo Bay.

Aujourd’hui, le Monte-Carlo Beach propose des activités non motorisées telles que le kayak, le paddle et le pédalo. Ralph décrit un cadre convivial : “Il y a une équipe sympa qui prépare les clients et un bateau de surveillance reste en permanence pour veiller à ce que toute l’activité se passe bien.”

“Le Jet Ski : Une Activité Très Appréciée par la Clientèle”

Ralph Rayo nous présente une activité phare de la base nautique actuelle : le jet ski. “Les clients ont deux possibilités : soit faire du jet ski en session de vingt ou trente minutes pour découvrir la baie de Roquebrune, soit partir en randonnée d’une heure ou d’une heure et demie jusqu’au Cap Ferrat ou la frontière italienne.”

Les clients peuvent profiter de cette activité dès l’âge de seize ans, et il est possible de monter à deux sur les jet-skis. “On a vraiment la chance d’avoir un endroit paradisiaque pour faire du jet ski dans ce cadre exceptionnel,” ajoute Ralph. La sécurité reste une priorité, avec des distances de sécurité strictes et l’encadrement d’un moniteur.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la SBM à l’adresse montecarlosbm.com et sur le site de la base nautique mc-watersports.com.

L'équipe