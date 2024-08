AD

L’alerte orange canicule est levée mais la vigilance demeure. Au Centre Rainier III, l’attention portée aux seniors est décuplée.

Sepuis le 15 août, on respire un peu mieux dans le Sud de la France et en Principauté. Les dernières pluies orageuses nous apportent un peu de répit. Toutefois, l’été est loin d’être fini et de nouvelles vagues de chaleur sont à craindre d’ici à la fin de la saison.

Comme toujours en pareille situation, les personnes âgées sont particulièrement exposées. Le risque d’un malaise dû à un coup de chaud ou d’une déshydratation est bien réel. Dans les EHPAD et les maisons de repos, on s’adapte à la répétition des épisodes caniculaires. Au centre de gérontologie-clinique Rainier III , le dispositif est bien rodé. Le docteur Stéphanie Roth, son chef de service adjoint présente à Téo Mollet le protocole en vigueur.

play_arrow Face à la canicule, le Centre Rainier III redouble d’attention Docteur Roth du Centre Rainier III

Le centre met également en place des mesures de prévention à destination des visiteurs. Des affiches informatives ont été ajoutées au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace, et les consignes pour les visites au centre gérontologique ont été modifiées.

