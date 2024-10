AD

On entend souvent que la prise de poids est due à une mauvaise alimentation ou à un manque de volonté. Pourtant des déséquilibres plus profonds sont impliqués. Analyse avec la naturopathe Charlotte Jacquet.

La prise de poids : plus qu'une simple question de calories ! Charlotte Jacquet

Les causes de la prise de poids

Parmi les causes fréquentes, on peut citer des troubles de la thyroïde comme l’hypothyroïdie, des déséquilibres hormonaux, des dysfonctionnements intestinaux et du microbiote. Sans oublier un stress chronique avec une sécrétion excessive de cortisol, certaines carences nutritionnelles, ou encore un manque de sommeil. C’est pourquoi il est essentiel de ne pas culpabiliser si les régimes ne fonctionnent pas ! Une approche holistique est nécessaire pour rééquilibrer le métabolisme et s’attaquer aux racines du problème.

Le microbiote joue un rôle prépondérant. Si vous avez pris plusieurs traitements antibiotiques ou anti-inflammatoires, que vous êtes né.e par césarienne, que votre maman n’a pas pu vous allaiter, et qu’aujourd’hui vous avez une alimentation pauvre en fibres, votre microbiote est probablement appauvri et pas assez diversifié. La conséquence ? Une prise de poids potentielle. En effet, une des fonctions du microbiote intestinal est de booster le métabolisme. Or, s’il n’est pas assez riche et diversifié, le métabolisme est ralenti, et donc de facto on prend du poids.

Pour chouchouter votre microbiote intestinal consommez des fibres, apprenez à réguler le stress et n’oubliez pas l’activité physique.

Prise de poids, sommeil et hormones

Une accumulation d’un manque de sommeil a une incidence directe sur l’augmentation des taux d’insuline, de cortisol et de ghréline, ainsi

qu’une diminution du taux de leptine. Lorsqu’on manque de sommeil, la ghréline augmente, la leptine diminue. En plus, on a envie de plus de sucre. Quant au cortisol, un niveau élevé peut entraîner une accumulation de graisse abdominale. D’où l’importance de dormir suffisamment et bien, et de mettre en place des techniques de régulation du stress.

Enfin, les hormones sont aussi à prendre en considération. En effet, les œstrogènes influencent la répartition des graisses et la progestérone peut influencer la rétention d’eau. Ces hormones doivent être en harmonie

pour une gestion optimale du poids.

