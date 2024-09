AD

Découverte ce jeudi de la sonothérapie avec l'énergéticienne Amélie Aura.

play_arrow La sonothérapie : principe et vertus Amélie Aura

Les sons et notre harmonie énergétique

Les sons, les vibrations et les fréquences peuvent aider à notre harmonisation énergétique. La sonothérapie favorise ainsi le bien-être physique, mental et émotionnel ! Les sons émettent des vibrations qui interagissent avec les cellules et les tissus du corps. On utilise certains éléments comme des intermédiaires pour diffuser ces vibrations sonores & des fréquences spécifiques. Plusieurs outils sont à disposition lors des séances. Les bols chantants, les diapasons ou encore les gongs, les tambours et les carillons.

Les différentes fréquences

Il existe plusieurs fréquences sonores qui peuvent avoir des effets spécifiques sur le corps et l’esprit. Par exemple, 432 Hz est reliée à la nature et à l’univers. Elle nous apporte un sentiment de paix et de bien-être quand on l’écoute.

Ensuite, la fréquence de 528 Hz, aussi appelée la fréquence de l’amour, est quant à elle en lien avec la régénération cellulaire, la réparation de l’ADN et l’harmonie intérieure.

La sonothérapie réduit le stress et l’anxiété grâce aux vibrations. On peut aussi noter une amélioration du sommeil, un équilibrage énergétique et la stimulation de la créativité.

